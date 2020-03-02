Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле
Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, безответственность и некомпетентность Международного олимпийского комитета (МОК) заставляют вести спортсменок, уже завершивших спортивную карьеру, утомительные судебные тяжбы по явно непрофессиональному делу.
Также защитник отметил, что в созданной МОК системе у спортсмена почти нет шансов доказать свою невиновность.
Ранее сообщалось, что определился состав национальной сборной России на этапы Кубка мира по биатлону.