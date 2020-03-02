Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/846/12878846/MyCollages__3_-pic905-895x505-53695.jpg">

Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, безответственность и некомпетентность Международного олимпийского комитета (МОК) заставляют вести спортсменок, уже завершивших спортивную карьеру, утомительные судебные тяжбы по явно непрофессиональному делу.

Также защитник отметил, что в созданной МОК системе у спортсмена почти нет шансов доказать свою невиновность.

Ранее сообщалось, что определился состав национальной сборной России на этапы Кубка мира по биатлону.