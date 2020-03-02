Определился состав национальной сборной на этапы Кубка мира по биатлону

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Определился состав национальной сборной России на следующие этапы Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает ТАСС.

В обойму основных биатлонистов вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Карим Халили. Данную информацию сообщил старший тренер отечественной команды Сергей Белозеров.

Напомним, что два следующих этапа Кубка мира пройдут в Чехии и Финляндии. Первый состоится в период с 5 по 8 марта, второй — с 9 по 12 марта.

Ранее сообщалось, что старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал свое увольнение.