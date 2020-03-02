Тарпищев оценил попадание трех россиян в топ-15 рейтинга АТР
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил попадание трех россиян в топ-15 рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает Sport24.
По его словам, до настоящего момента в России подобного результата не случалось.
«У нас теперь сложилось наибольшее представительство среди других стран, это невероятно. Такого в истории отечественного тенниса не было никогда.
Талантливой молодежи много, проблем с финансированием нет, поэтому можно предположить продолжение роста», — сказал Тарпищев.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев опустился на 15-е место в чемпионской гонке.