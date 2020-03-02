Сотникова прокомментировала завершение спортивной карьеры

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании 2014 года Аделина Сотникова прокомментировала завершение своей спортивной карьеры. Ее слова передает «Чемпионат».

По ее словам, после триумфа на домашних Играх она не готова падать ниже первого места.

«Я безумно скучаю, и когда смотрю на соревнования, то у меня сердце кровью обливается. Благодарю всех за поддержку! Она безумно помогала мне в трудные времена.ё

К сожалению, теперь я не готова опускаться ниже лидирующей строчки», — сказала Сотникова.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Егор Базин, который выступает в танцах на льду, объявил о расставании со партнершей Софьей Евдокимовой.