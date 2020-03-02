Тренер «Сочи»: Кокорин хорошо играет на команду

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Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал первую игру новичка команды Александра Кокорина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, 28-летний россиянин неплохо вписался в структуру игры черноморского коллектива.

«От игры Кокорина двоякое впечатление — да, он забил гол, но и запорол несколько моментов. Он старался, действовал зрело и играл на партнеров. Жаль, что не удалось ему реализовать все созданные моменты», — сказал Федотов.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с каталонским «Эспаньолом» в матче Ла Лиги.