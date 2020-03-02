Олимпиада-2020 может пройти без зрителей

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Летние Олимпийские игры 2020 года могут состояться без зрителей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, причиной возможного принятия такого решения является распространение смертельно опасного коронавируса.

Из-за этого Игры могут быть показаны только в телевизионных трансляциях — это позволит не потерять многомиллионные контракты бродкастеров с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры