Олимпиада-2020 может пройти без зрителей
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Летние Олимпийские игры 2020 года могут состояться без зрителей. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, причиной возможного принятия такого решения является распространение смертельно опасного коронавируса.
Из-за этого Игры могут быть показаны только в телевизионных трансляциях — это позволит не потерять многомиллионные контракты бродкастеров с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры