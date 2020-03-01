Российские лыжники заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира
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Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.
Команда, в составе которой выступили Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко, прошла дистанцию за 1 час 9 минут 54,7 секунды. Победу одержали представители Норвегии (1:09.53,0). Второе место заняли швейцарцы (+1,2).
Ранее сообщалось, что российские лыжницы заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап
Мужчины. Эстафета
1. Норвегия — 1:09.53,0;
2. Швейцария — +1,2;
3. Россия-1 — +1,7.