Российские биатлонисты остались без медалей ЧЕ в гонке преследования
Белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах.
Спортсмен прошел дистанцию за 35 минут 3,9 секунды, допустив два промаха. Вторым стал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд (+6,7; 2). Третье место занял его соотечественник Сиверт Гутторм Баккен (+23,9; 2).
Лучшим среди россиян стал Саид Каримулла Халили, ставший шестым (+52,1; 3).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее были объявлены имена биатлонистов, которые поедут на этап Кубка мира в Нове-Место.
Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи
Мужчины. Гонка преследования
1. Сергей Бочарников (Беларусь) — 35.03,9 (2 промаха)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +6,7 (2)
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +23,9 (2)…
6. Саид Каримулла Халили (Россия) — +52,1 (3)