«Питтсбург» потерпел разгромное поражение от «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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«Питтсбург Пингвинз» потерпел разгромное поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Эвандер Кейн, Тимо Майер, Йоэль Келльман, Логан Кутюр и Джо Торнтон.
Для Питтсбурга это поражение стало шестым кряду в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Виннипег Джетс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе, США) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
1:0 — Кейн (Власик) — 18:48
2:0 — Майер (Сёренсен, Ферраро) — 31:12
3:0 — Келльман (Сёренсен) — 34:15
4:0 — Кутюр (Ферраро, Кейн) — 46:14
5:0 — Торнтон (Майер) — 56:01