Шайба Гурьянова не помогла «Далласу» в игре против «Сент-Луиса»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Даллас Старз».

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась победой хозяев с минимальным счетом в серии послематчевых бросков — 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон, Тайлер Бозак и Брэйден Шенн.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Тайлер Сегин, Йон Клингберг и Денис Гурьянов.

После этой победы «блюзмены» набрали 88 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит начало серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сибирью» .