Шайба Гурьянова не помогла «Далласу» в игре против «Сент-Луиса»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Даллас Старз».
Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась победой хозяев с минимальным счетом в серии послематчевых бросков — 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон, Тайлер Бозак и Брэйден Шенн.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Тайлер Сегин, Йон Клингберг и Денис Гурьянов.
После этой победы «блюзмены» набрали 88 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит начало серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сибирью» .