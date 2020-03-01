«Колорадо» Ничушкина в гостях оказался сильнее «Нэшвилла»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Нэшвилл Предаторз».
Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског, Мартин Каут и Эрик Джонсон.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Виктор Арвидссон и Калле Йернкрок.
После этой победы «лавины» набрали 85 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит начало серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сибирью» .