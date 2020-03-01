«Флорида» Бобровского проиграла «Чикаго» в матче регулярного сезона НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» оказался сильнее «Флориды Пантерз».
Встреча прошла в Санрайзе и завершилась победой гостей с минимальным счетом в серии послематчевых бросков — 2:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дрейк Каггиула и Джонатан Тэйвз.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Майкл Мэтсон и Майк Хоффман.
После этой победы «Чикаго» набрал 66 очков и закрепился на 12-ой строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит начало серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сибирью» .