«Флорида» Бобровского проиграла «Чикаго» в матче регулярного сезона НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/675/10526675/upload-RTS8F17-pic905-895x505-68594.jpg">

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» оказался сильнее «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась победой гостей с минимальным счетом в серии послематчевых бросков — 2:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дрейк Каггиула и Джонатан Тэйвз.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Майкл Мэтсон и Майк Хоффман.

После этой победы «Чикаго» набрал 66 очков и закрепился на 12-ой строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит начало серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сибирью» .