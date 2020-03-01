«Вест Хэм» выиграл у «Саутгемптона» в матче АПЛ
В очередном матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) столичный «Вест Хэм» выиграл у «Саутгемптона».
Встреча прошла в Лондоне на одноименном стадионе и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Джаррод Боуэн, Себастьян Халлер и Мишель Антонио.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Майкл Обафеми.
После этой победы подопечные Дэвида Мойеса набрали 27 очков и поднялись на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк прокомментировал первое поражение «красных» в этом сезоне АПЛ.