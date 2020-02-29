Бывшая жена хоккеиста Зайцева требует защиты от насилия
Бывшая жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита Готовцева требует защиты женщин от насилия. Об этом она написала пост в своем Instagram.
Комментируя слова первого заместителя председателя комитета Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по образованию и науке Геннадия Онищенко о необходимости запрета татуировок, Готовцева заявила, что депутатам необходимо заняться реальными делами.
В частности, обеспечить защиту женщинам от насилия (физического и морального) и преследования.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» в гостях разгромила «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На днях депутат ГД Онищенко выступил в защиту женского тела. ⠀ Поверили? На самом деле он прошёлся катком по женщинам, которые делают татуировки. И предложил их запретить (пока только тату). Назвал женское тело прикроватным ковриком и обвинил во всем переизбыток гормонов. ⠀ Дорогие наши депутаты, может быть вы уже начнёте заниматься реальными делами? Женское тело требует защиты, да. Но точно не от татуировок. ⠀ Женщинам нужна защита от насилия. Физического и морального. Нам нужна поддержка и помощь, когда у нас отбирают детей и избивают, когда выгоняют из дома и оскорбляют. ⠀ Прекратите заниматься популизмом. Займитесь лучше реальными делами!