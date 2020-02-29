Бывшая жена хоккеиста Зайцева требует защиты от насилия

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Бывшая жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита Готовцева требует защиты женщин от насилия. Об этом она написала пост в своем Instagram.

Комментируя слова первого заместителя председателя комитета Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по образованию и науке Геннадия Онищенко о необходимости запрета татуировок, Готовцева заявила, что депутатам необходимо заняться реальными делами.

В частности, обеспечить защиту женщинам от насилия (физического и морального) и преследования.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» в гостях разгромила «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.