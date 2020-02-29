«Рейнджерс» Панарина пропустили 5 шайб от «Филадельфии»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Филадельфии Флайерз».
Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго Центр» в присутствии 19 581 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье, Джеймс ван Римсдайк, Кевин Хейз и Клод Жиру, оформивший дубль.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Йеспер Фаст и Бретт Хауден.
Стоит отметить, что чешский игрок «летчиков» Якуб Ворачек сумел отдать четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.