Экс-игрок «Реала» дисквалифицирован за расизм

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Вратарь «Лидс Юнайтед» Кико Касилья дисквалифицирован на восемь матчей за расистские оскорбления в адрес нападающего «Чарльтон Атлетик» Джонатана Леко, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии.

В матче девятого тура Чемпионшипа (0:1), который прошел 28 сентября 2019 года, футболист оскорбил соперника на расовой почве. Также он оштрафован на £ 60 тысяч и принудили к прохождению специальных курсов.

В нынешнем сезоне Касилья принял участие в 35 матчах. 15 из них он завершил без пропущенных голов.

Голкипер является воспитанником мадридского «Реала». За испанский клуб он выступал с 2015 по 2019 год.

Ранее защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер рассказал о проявлении расизма на матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против столичного «Тоттенхэма».