«Крылья Советов» в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом»
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Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 20-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Денис Попович. У гостей мяч забил Рикарду Алвеш.
На 23-й минуте с поля был удален полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее «Крылья Советов» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:1
Голы: 1:0 — Попович, 42; 1:1 — Алвеш, 89.
Удаления: Мияйлович, 23 — нет.