Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем

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Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.

Отмечается, что родители приняли решение не называть девочку Марией, а именно Машей.

Как заявил исполнитель, русское имя девочке выбрала экс-спортсменка. Иглесиас отметил, что с помощью Курниковой он изучает русский язык и надеется, что их дети будут владеть испанским, русским и английским языками.

«После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, специально не планировали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив», — цитирует Иглесиаса «Лента.ру».

Курникова и Иглесиас начали встречаться в 2002 году. 16 декабря 2017 года Курникова родила двойню: сына Николаса и дочь Люси.

Ранее Курникова показала в Instagram своего новорожденного ребенка.