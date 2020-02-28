Юрченко стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

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Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

Выборы нового президента организации состоялись 28 февраля. Примечательно, что во время голосования Юрченко был единственным кандидатом на этот пост.

Стоит отметить, что «за» него проголосовали 53 человека, семь выступили «против», а еще трое воздержались.

Прежнее руководство ВФЛА было отправлено в отставку после скандала с допинговым делом легкоатлета Даниила Лысенко.

Ранее сообщалось, что делегаты конференции ВФЛА утвердили отставку прежнего руководства.