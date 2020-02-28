Два ассиста Панарина принесли победу «Рейнджерс» над «Монреалем»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Монреаль Канадиенс».
Встреча прошла в Канаде на арене «Белл Центр» в присутствии 20 946 зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:5.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Строум, сделавший дубль, а также Филлип Ди Джузеппе, Мика Зибанеджад и Адам Фокс.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Макс Дома и Томаш Татар.
После этой победы «Рейнджерс» набрали 74 очка и поднялись на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).