«Аякс» вылетел из Лиги Европы, несмотря на победу над «Хетафе»
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы амстердамский «Аякс» оказался сильнее испанского «Хетафе», но не вышел в следующий круг соревнований.
Ответная встреча состоялась в Нидерландах на стадионе »Йохан Кройф Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитым мячом отметился Данило, еще один гол хозяев принес точный удар защитника гостей Матиаса Оливейры по собственным воротам.
У «Хетафе» сумел оличиться Мата.
Первый матч с участием этих соперников завершился со счетом 2:0, а по сумме двух поединков испанцы сумели выйти в 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.
Ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер» одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.