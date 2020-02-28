«Аякс» вылетел из Лиги Европы, несмотря на победу над «Хетафе»

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Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы амстердамский «Аякс» оказался сильнее испанского «Хетафе», но не вышел в следующий круг соревнований.

Ответная встреча состоялась в Нидерландах на стадионе »Йохан Кройф Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитым мячом отметился Данило, еще один гол хозяев принес точный удар защитника гостей Матиаса Оливейры по собственным воротам.

У «Хетафе» сумел оличиться Мата.

Первый матч с участием этих соперников завершился со счетом 2:0, а по сумме двух поединков испанцы сумели выйти в 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.

Ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер» одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.