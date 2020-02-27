ЦСКА разгромил «Сочи» и выиграл Кубок Континента
Московский ЦСКА нанес разгромное поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Попов, Антон Слепышев, Артем Блажиевский, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Кирилл Капризов.
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял первое место в турнирной таблице КХЛ и завоевал Кубок Континента имени Виктора Тихонова.
«Трактор» завершил регулярку на девятой строчке на Западной конференции и не вышел в плей-офф.
Ранее сообщалось, что челябинский «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва, Россия) — «Сочи» (Сочи, Россия) — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)