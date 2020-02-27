На пост главы ВФЛА остался единственный кандидат
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Бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко остался единственным кандидатом на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается на официальной странице организации.
Свои кандидатуры сняли менеджер спортсменов Михаил Гусев, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
Выборы главы ВФЛА пройдут 28 февраля в Москве.
Ранее сообщалось, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в марте рассмотрит вопрос о восстановлении в правах ВФЛА.