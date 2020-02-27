Джеки Чан мог заразиться коронавирусом, сообщают СМИ

Известный актер Джеки Чан мог заразиться коронавирусом, сообщает US Hola.

65-летний представитель боевых искусств посетил частную вечеринку в Гонконге, на которой было около 60 человек. Некоторые из них были больны вирусом.

У одного из полицейских, следивших за порядком на празднике, проявились симптомы болезни. Остальные участники мероприятия помещены под карантин.

Представители Чана и местные власти не подтвердили информацию о том, что он заболел. Отмечается, что он мог на самом деле находиться на другой вечеринке, которая проходила неподалеку.



Напомним, сейчас коронавирусом заражено 80 тысяч человек. Вспышка началась в Китае, но распространилась по всему миру.

Ранее сообщалось, что эстафету огня Олимпийских игр-2020 могут сократить из-за коронавируса.