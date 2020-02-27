Джеки Чан мог заразиться коронавирусом, сообщают СМИ
Известный актер Джеки Чан мог заразиться коронавирусом, сообщает US Hola.
65-летний представитель боевых искусств посетил частную вечеринку в Гонконге, на которой было около 60 человек. Некоторые из них были больны вирусом.
У одного из полицейских, следивших за порядком на празднике, проявились симптомы болезни. Остальные участники мероприятия помещены под карантин.
Представители Чана и местные власти не подтвердили информацию о том, что он заболел. Отмечается, что он мог на самом деле находиться на другой вечеринке, которая проходила неподалеку.
Напомним, сейчас коронавирусом заражено 80 тысяч человек. Вспышка началась в Китае, но распространилась по всему миру.
Ранее сообщалось, что эстафету огня Олимпийских игр-2020 могут сократить из-за коронавируса.
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