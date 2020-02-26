Дочь Мухаммеда Али ответила на приглашение Кадырова
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Дочь легендарного боксера Мухаммеда Али Рашида заявила, что была приятна удивлена приглашением главы Чечни Рамзана Кадырова посетить столицу республики Грозный.
В 2016 году после смерти легендарного спортсмена проспект Кирова в столице Республики был переименован в честь боксера.
«Во-первых, хотелось бы поблагодарить Кадырова за его чудесное приглашение. Мы были глубоко тронуты и польщены, с нетерпением ждем возможности воспользоваться им», — цитирует дочь боксера RT.
Рашида Али отметила, что ей хотелось бы побывать в России.
Ранее Кадыров поблагодарил Рашиду за желание посетить Грозный.