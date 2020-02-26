«Бавария» на выезде разгромила «Челси» в матче ЛЧ
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» дома уступил «Баварии».
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 0:3.
У немецкого гранда отличились Серж Гнабри, оформивший дубль, и Роберт Левандовски. Концовку встречи «Челси» доигрывал вдесятером из-за удаления Маркоса Алонсо.
Ответный матч пройдет в Мюнхене 18 марта.
Лига чемпионов — 1/8 финала. Первый матч
«Челси» — «Бавария» — 0:3
Голы: 0:1 — Гнабри – 51', 0:2 — Гнабри – 54', 0:3 — Левандовски – 76'.
Удаления: Алонсо – 83' / нет.
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию поединка.
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