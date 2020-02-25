Трамп хочет пригласить боксеров Фьюри и Уайлдера в Белый дом
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Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от поединка между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.
Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), прошедший в ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе, завершился победой Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде.
«Это был отличный поединок, два великих бойца. Это было действительно очень захватывающе. Может быть, мы должны пригласить их в Белый дом. Думаю, что мы сделаем это», — сказал Трамп в видео, опубликованном в Twitter Майкла Хэвера.
Ранее сообщалось, что Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри.