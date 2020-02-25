«Коламбус» Гавриков обыграл «Оттаву» Анисимова в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».

Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нэшнуайд Арена» в присутствии 17 518 зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время с минимальным счетом — 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан Матто, Эмиль Бемстрем и Ник Фолиньо, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Колин Уайт и Коннор Браун, дважды поразивший ворота «жакетов».

После этой победы хозяева набрали 76 очков и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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