«Коламбус» Гавриков обыграл «Оттаву» Анисимова в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».
Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нэшнуайд Арена» в присутствии 17 518 зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время с минимальным счетом — 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан Матто, Эмиль Бемстрем и Ник Фолиньо, оформивший дубль.
У проигравшей команды отличились Колин Уайт и Коннор Браун, дважды поразивший ворота «жакетов».
После этой победы хозяева набрали 76 очков и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
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