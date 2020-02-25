«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
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«Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Первый мяч в игре забил полузащитник Джорджиньо Вейналдум на 9-й минуте, однако спустя три минуты Исса Диоп счет сравнял. В начале второго тайма гости вышли вперед благодаря голу Пабло Форнальса, на что «красные» ответили мячами Мохамеда Салаха и Садио Мане.
Подопечные Юргена Клоппа продолжают уверенно лидировать в АПЛ, имея в своем активе 79 набранных очков.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Эвертон».