Ван дер Варт назвал везением выход России в полуфинал Евро-2008

<img src="//img.gazeta.ru/files3/271/11802271/maxresdefault-pic905-895x505-36808.jpg">

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт вспомнил о поражении команде России в четвертьфинале чемпионата Европы — 2008, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась неожиданной победой россиян со счетом 3:1. По мнению экс-лидера нидерландцев, тот результат был везением.

»Сборная России была как молния: они были лучше готовы и победили. В ее составе играл Андрей Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл, как Лионель Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него еще и остались силы на дополнительное время. Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное.

Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший — для вас», — считает он.

Ранее сообщалось, что финал «Кубка Легенд» был прерван из-за скандального судейства.