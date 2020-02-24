Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поприветствовал своего соотечественника Илью Ковальчука, который был обменен в команду, передает Sport24.

Ковальчук до этого выступал в «Монреаль Канадиенс», куда попал после расторжения контракта с «Лос-Анджелес Кингз».

Овечкин опубликовал Stories в Instagram, где написал «Добро пожаловать в команду!». Также Ковальчука поприветствовал еще один россиянин в «Вашингтоне» — голкипер Илья Самсонов, он в Instagram написал «Добро пожаловать, Мастер».

Ранее сообщалось, что генменеджер «Вашингтона» высказался об обмене Ковальчука.