«Ак Барс» переиграл минское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» переиграл минское «Динамо».

Встреча прошла в столице республики Татарстан на стадионе «Татнефть Арена» в присутствии 8 009 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Педан, Михаил Глухов, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Данис Зарипов.

У белорусского коллектива голы на свой лицевой счет оформили Андрей Костицын, Александр Павлович и Кейн Принс, дважды поразивший ворота хозяев.

Ранее сообщалось, что уфимский «Салават Юлаев» обыграл на выезде магнитогорский «Металлург».