«Ак Барс» переиграл минское «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» переиграл минское «Динамо».
Встреча прошла в столице республики Татарстан на стадионе «Татнефть Арена» в присутствии 8 009 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Педан, Михаил Глухов, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Данис Зарипов.
У белорусского коллектива голы на свой лицевой счет оформили Андрей Костицын, Александр Павлович и Кейн Принс, дважды поразивший ворота хозяев.
Ранее сообщалось, что уфимский «Салават Юлаев» обыграл на выезде магнитогорский «Металлург».