«Вашингтон» Овечкина переиграл «Питтсбург» Малкина
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз».
Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились забили Якуб Врана, Том Уилсон, Ти Джей Оши и Карл Хагелин, отметившийся дублем.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Патрик Хернквист, Сидни Кросби, Евгений Малкин.
Стоит отметить, что у воспитанника магнитогорской школы хоккея также в активе есть результативная передача.
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