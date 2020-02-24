«Вашингтон» Овечкина переиграл «Питтсбург» Малкина

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились забили Якуб Врана, Том Уилсон, Ти Джей Оши и Карл Хагелин, отметившийся дублем.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Патрик Хернквист, Сидни Кросби, Евгений Малкин.

Стоит отметить, что у воспитанника магнитогорской школы хоккея также в активе есть результативная передача.

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