Драчев: старший тренер женской сборной будет уволен после сезона
close
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил о том, что старший тренер женской сборной России Виталий Норицын будет уволен после текущего сезона, передает «Чемпионат.com».
Напомним, что на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, российские спортсменки не завоевали медалей.
«Да, Норицын будет уволен после сезона. Доработает до конца, сдаст отчет. На этом мы попрощаемся», — сказал Драчев.
Ранее норвежка Марте Ройселанн стала победительницей масс-старта на чемпионате мира по биатлону.