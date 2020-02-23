Драчев: старший тренер женской сборной будет уволен после сезона

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил о том, что старший тренер женской сборной России Виталий Норицын будет уволен после текущего сезона, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, российские спортсменки не завоевали медалей.

«Да, Норицын будет уволен после сезона. Доработает до конца, сдаст отчет. На этом мы попрощаемся», — сказал Драчев.

Ранее норвежка Марте Ройселанн стала победительницей масс-старта на чемпионате мира по биатлону.