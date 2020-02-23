Трефилов призвал оторвать уши биатлонному тренеру Касперовичу

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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов призвал оторвать уши биатлонному тренеру Александру Касперовичу за использование чужой аккредитации. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, сложившуюся ситуацию не иначе как русской дуростью назвать нельзя.

«Касперович был под чужой аккредитацией? Ну это дурость, настоящая тупость. Сколько можно уже? То компьютеры глушим, то еще что-то. За такое ему надо уши оторвать. Или не ему, а тому, кто за это ответственен», — сказал Трефилов.

Ранее сообщалось, что вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал обыски у действующего чемпиона мира Александра Логинова.