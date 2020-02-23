Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от своего гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилс» (2:3), передает «Чемпионат».

Эта шайба стала для него 700-й в карьере в НХЛ.

«Хорошая компания! Счастлив оказаться в «Клубе 700». Кузнецов отдал мне отличный пас, я бросил, шайба попала в штангу, а затем в сетку. Все закончено, теперь мы двигаемся дальше», — цитирует Овечкина обозреватель Айэн Оланд в Twitter.

Стоит отметить, что в «Клуб 700 голов» также входят такие прославленные игроки, как Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Ранее «Питтсбург» проиграл «Баффало», несмотря на дубль Малкина.