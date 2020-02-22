Глава СБР заявил о подключении МИД России к расследованию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/341/11756341/RIAN_571561.HR-pic905-895x505-32339.jpg">

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил о подключении МИД России к расследованию дела о возможном прибытии главного тренера сборной России Александра Касперовича по чужой аккредитации на чемпионат мира по биатлону. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на «Матч ТВ».

По его словам, помимо министерства иностранных дел нашей страны, в ход дела включилась прокуратура и консульство.

Также Драчев заявил, что Логинов останется на территории гостиницы, где будет готовиться к эстафетной гонке, в то время как он отправится в участок для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по биатлону в спринтерской гонке Александр Логинов рассказал о ходе обыска, совершенного итальянской полицией минувшим утром.