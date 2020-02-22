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Итальянская полиция проводит обыски у сборной России по биатлону. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, из номеров Александра Логинова, Александра Касперовича и Евгения Гараничева изымаются личные вещи, ноутбуки и телефоны.

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов подтвердил данную информацию.

Напомним, что Логинов на текущем первенстве планеты выиграл золотую и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал отсутствие Кристины Резцовой в гонках на чемпионате мира, который проходит в Антхольце