«Миннесота» проиграла «Бостону» в игре регулярного сезона

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» проиграла «Бостон Селтикс»

Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет Центр» в присутствии 18 978 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 117:127.

В составе победителей самым результативным игроком стал Г.Хэйуорд, набравший 29 очков, сделавший пять подборов и отдавший шесть результативных передач.

У хозяев наибольшее количество очков (27) набрал М.Бизли.

После этой победы «Селтикс» закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА победил сербскую «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги..