«Миннесота» проиграла «Бостону» в игре регулярного сезона
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» проиграла «Бостон Селтикс»
Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет Центр» в присутствии 18 978 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 117:127.
В составе победителей самым результативным игроком стал Г.Хэйуорд, набравший 29 очков, сделавший пять подборов и отдавший шесть результативных передач.
У хозяев наибольшее количество очков (27) набрал М.Бизли.
После этой победы «Селтикс» закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
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