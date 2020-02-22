Месси удивлен решению УЕФА отстранить «Манчестер Сити»

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Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси был удивлен решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УФЕА) отстранить «Манчестер Сити» на два года от еврокубков, передает Mundo Deportivo.

Такое решение было принято из-за того, что команда нарушила финансовый фэйр-плэй в период с 2012 по 2016 год. Месси назвал это решение странным.

«Меня это удивило. Никто не думал, что такое может произойти. Очень мощно. «ПСЖ» только заплатил штраф, не знаю точно, как тогда все происходило», — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» планирует купить форварда «Манчестер Сити».