Теннисист Медведев прокомментировал свое поражение на турнире в Марселе

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение на турнире в Марселе, передает Sport24.

В четвертьфинале турнира россиянин уступил в двух сетах Жилю Симону со счетом 4:6, 0:6. Встреча длилась чуть больше часа.

«Ничего хорошего. Я пытался завести себя и сломал ракетку, но сами видели — ничего не вышло.С другой стороны, теперь смогу отдохнуть перед турниром в Индиан-Уэллсе», — приводит слова спортсмена в Twitter журналист Эрик Сальо.

Ранее сообщалось, что известен соперник выбившего Медведева теннисиста на турнире в Марселе.