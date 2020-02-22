<img src="//img.gazeta.ru/files3/323/12059323/RTS24GQE-pic905-895x505-87530.jpg">

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает «Би-би-си».

Форвард вышел на поле в стартовом составе на матч против «Фулхэма», который проходит в рамках Чемпионшипа (второй дивизион чемпионата Англии).

Таким образом, Руни провел всего 500 матчей в английских лигах — 9 матчей за «Дерби Каунти», 98 встреч за «Эвертон» и 393 игры за «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Моуринью рассказал о планах «Тоттенхэма» на остаток сезона.