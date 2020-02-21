Слуцкий: «Рубин» выполнит перед Тарасовым контрактные обязательства

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию со своим подопечным Дмитрием Тарасовым, который сегодня получил перелом ноги и разрыв связок, сообщает Sport24/

Футболист перешел в казанский клуб 18 февраля.

«Увы, но на тренировке Тарасов получил серьезную травму. Нам очень жаль, что так произошло. Он показал нам свои лидерские качества. Мы гарантировали ему полное выполнение контрактных обязательств со стороны «Рубина», а также оплатим операцию, которая пройдет в Италии», — заявил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что у игрока «Рубина» Тарасова перелом малоберцовой кости и разрыв связок.