Хованцев прокомментировал отсутствие Резцовой в гонках на ЧМ

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал отсутствие Кристины Резцовой в гонках на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, сообщает «Спорт день за днем».

Мама Кристины, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, даже грозилась, что ее дочь сменит гражданство, если ей не дадут выступить на мировом первенстве.

«Посмотрим на результаты Кристины. Скоро чемпионат Европы. Она бы рассматривалась в качестве кандидата на эстафету, если бы в масс-старт попало больше россиянок», — заявил Хованцев.

Ранее сообщалось, что назван состав сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону.