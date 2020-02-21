Владимир Кличко дал прогноз на бой Уайлдер — Фьюри

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Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко поделился мнением о предстоящем поединке Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри.

Первый бой завершился вничью. Реванш пройдет в ночь с 22 на 23 февраля.

«Я сражался с Фьюри и спарринговал с Уайлдером. Я знаю этих парней и потому уверен: либо Фьюри победит по очкам, либо его нокаутируют. Все будет зависеть от того, в каком психологическом состоянии он подойдет к поединку. Дело не в физической форме», — цитирует Кличко BoxingScene.

Ранее стала известна причина потасовки Фьюри и Уайлдера.