Игроки КХЛ пожаловались в генпрокурору на свой профсоюз

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Игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обратились в генеральную прокуратуру в связи с деятельностью профсоюза организации.

По информации «Коммерсанта», игроки лиги считают, что на членские взносы про руководитель профсоюза Андрей Коваленко «развивает свой бизнес», при этом не выполняя свои прямые обязанности. В них входит выплата пенсий бывшим хоккеистам. В «Коммерсанте» отмечают, что общий объем взносов хоккеистов в «отдельные годы» мог достигать 100 млн руб.

Под заявлением расписались игроки московского «Динамо» Андрей Миронов, Михаил Григорьев, Даниил Тарасов и Александр Еременко, а также хоккеисты столичного «Спартака» Геннадий Столяров и Яков Рылов, а также тренеров двух столичных клубов Юрия Бабенко и Максима Соловьева.

По словам нижеподписанных, имеется ряд недопустимых моментов в деятельности организации «Межрегиональной профессиональный союз игроков Континентальной хоккейной лиги», чьим бессменным председателем после создания в 2009 году является Андрей Коваленко.

По мнению игроков и тренеров, деньги были потрачены без их ведома.

Ранее наставник СКА поделился мнением о готовности команды к плей-офф КХЛ.