Радимов не стал давать советов Смолову

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Бывший футболист «Сарагосы» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о выступлении российского нападающего Федора Смолова в испанской «Сельте», передает «Матч ТВ».

Форвард перешел в испанский клуб в конце января на правах аренды из московского «Локомотива». Смолов оформил дебютный гол в матче 24-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала». Примечательно, что на тот момент он провел в составе команды всего три матча.

«Федор такой мастер, что мои советы ему вряд ли пригодятся. Но могу оценить игру «Сельты». Ее стиль, мне кажется, подходит Смолову. Он должен быть на острие», — заявил Радимов.

Ранее сообщалось, что Аленичев прокомментировал переход Смолова в «Сельту».