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Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар назвал топ-5 футболистов современности, передает AS.

Примечательно, что бразильский форвард не включил в этот список португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси, Луис Суарес, Мбаппе, Погба и Эден Азар. Я бы со многими футболистами хотел сыграть в одной команде — например, с Ромарио. Еще с Роналдо, хотя я принял участие в его прощальном матче. А еще Зидан и Ибрагимович», — заявил Неймар.

Стоит отметить, что с Килианом Мбаппе Неймар выступает в «ПСЖ», а вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом защищал цвета «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Сантос» требует от «Барселоны» €4,5 млн за трансфер Неймара.