«Рейнджерс» Панарина оказался сильнее «Чикаго»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс».
Встреча прошла в Чикаго на арене «Юнайтед Центр» в присутствии 21 573 зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:6.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич, Артемий Панарин, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Филип Хитил т Райан Строум.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Дрейк Каджула и Доминик Кубалик, отличившийся дважды.
Стоит отметить, что российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 40.
Ранее сообщалось, что форвард «Рейнджерс» Бучневич забросил шайбу в матче против «Чикаго».