Защитник ЦСКА Марченко хочет вернуться в НХЛ

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Защитник московского ЦСКА Алексей Марченко хочет вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), сообщает Sportsnet.

В российском клубе в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) защитник сыграл три последних сезона, до этого он выступал в НХЛ, представляя «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хоккеист выразил желание вернуться в североамериканскую лигу и подписать контракт примерно на $ 1,5 млн в год

В регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2019/2020 28-летний защитник провел за армейский клуб 57 матчей, набрав 21 (6+15) очко.

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